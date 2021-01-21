1000 موقوف جراء الاحتجاجات في تونس

المصدر: تونس- أ.ف. ب

كشفت منظمات غير حكومية تونسية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن أوقفت ألف شخص خلال الاضطرابات الليلية التي جدت في البلاد في الأيام الأخيرة، منددة بانتهاكات من قبل السلطة طالت الموقوفين.

وتجددت الاحتجاجات الليلة الماضية، ولكنها كانت أقل حدة مقارنة بالأيام الأخيرة خصوصاً تلك التي جرت في حيّ التضامن في العاصمة تونس.

وفي منطقة سبيطلة بمحافظة القصرين (غرب) اندلعت احتجاجات ومواجهات بين قوات الأمن ومحتجين إثر شائعات تتحدث عن وفاة شاب جراء إصابته بقنبلة مسيلة للدموع خلال الأيام الأخيرة.

ونفت وزارة الداخلية مقتل الشاب في بيان أمس وقالت، إنه يتلقى العلاج في مستشفى في محافظة سوسة (شرق) وتم فتح تحقيق للبحث في حيثيات إصابته.

كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى صدامات بين قوات الأمن ومحتجين في مناطق في ولاية سيدي بوزيد (وسط)، حيث اندلعت أحداث 2011 التي أفضت إلى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وأعلنت وزارة الداخلية الاثنين الماضي توقيف أكثر من 600 شخص، بينما أعلن مسؤولون بالوزارة توقيف 70 آخرين خلال اليومين الماضيين.

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