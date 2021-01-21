حوادث الدهس تربك حركة القطارات في الجزائر

المصدر: الجزائر - البيان، وكالات

أعلنت الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، تسجيل حادث دهس قطار لشخص وهو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة. وذكر بيان نشرته الشركة على صفحتها الرسمية، وفق ما نقلته تقارير إعلامية، أن الحادث وقع صباحاً.

وقالت الشركة إن حركة القطارات شهدت اضطراباً وتأخرات، موجهة رسالة للركاب بأنه يمنع منعاً باتاً عبور أو السير على خط السكة الحديدية، داعية إياهم إلى استعمال الممرات الخاصة بالراجلين تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث الأليمة.

يأتي هذا بعد حادث مماثل وقع يوم أمس، حيث لقي شخص حتفه في حادث دهس من طرف قطار قادم من تيزي وزو (115 كيلومتراً شرقي الجزائر) باتجاه العاصمة الجزائرية، حيث تسبب هذا الحادث في اضطراب حركة سير القطارات أيضاً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز