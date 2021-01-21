السعودية تمنح الجنسية للأطفال "مجهولي النسب"

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية إنه من حق أي طفل ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين أن يحصل على الجنسية السعودية، وفقا لحقوق الطفل في الأنظمة الوطنية.

وذكرت الهيئة، أن الأنظمة الوطنية تحفظ حقوق الطفل، وكل من ولد لأبوين مجهولين بالمملكة يكون سعودياً، وتوفر له الدولة الرعاية الصحية المتكاملة.

وأشارت إلى تشديد العقوبات إذا ارتُكبت الجريمة ضدّ طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، كما لا يُساءل جزائياً مَن لم يُتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

وقالت الهيئة، إن الأنظمة تُجيز للطفل الاستفادة من المعاش، أي ذكر أو أنثى تُوفي أبوه ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة وليس له عائل مقتدر أو مصدر كافٍ للعيش.

وأضافت، أنه لا يجوز تشغيل أيّ شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، مشيرة إلى أنه يعد إيذاءً أو إهمالاً للطفل التسبّب في انقطاعه عن التعليم.

وتابعت، كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ریال، أو بإحدى العقوبتين.

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