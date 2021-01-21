التحالف يستهدف مخازن أسلحة الحوثي في البيضاء

المصدر: (عدن - البيان )

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مخازن للصواريخ المحمولة في محافظة البيضاء وسط اليمن، فيما واصلت ميليشيا الحوثي، حملة المداهمة والاعتقالات في منطقة الحينة شمال مدينة تعز، لليوم الثاني على التوالي، ونفذت حملة تنكيل ضد الأهالي، بحجة تأييدهم للشرعية.

وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن مقاتلات التحالف استهدفت بسلسلة غارات، مواقع ومخازن أسلحة لميليشا الحوثي في مديرية القريشية في محافظة البيضاء، وأن الغارات أسفرت عن تدمير آليات عسكرية، ومخزن صواريخ محمولة على الكتف في منطقة العطف، وهي الصواريخ الحرارية التي تستهدف الآليات والعربات المدرعة، كانت الميليشيا تستخدمها في هجومها على جنوب محافظة مأرب.

كمين

من جهته، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أفراد الجيش أوقعوا مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية في كمين نصب لهم في جنوب جبل صوران بجبهة ناطع، وأسفر عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين.

على صعيد منفصل، كشفت الهيئة المدنية لضحايا تفجيرات المنازل، أن ميليشيا الحوثي فجرت ودمرت 28 منزلاً في مناطق الحيمة، شمال محافظة تعز، خلال الأسبوع الماضي، وأنها استأنفت حملتها العسكرية على المنطقة أول من أمس، وتنفذ اعتقالات للسكان، بحجة تأييدهم الشرعية.

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