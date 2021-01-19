سوريا.. فقراء ينتزعون لقمة عيشهم من مكب نفايات

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

في مدينة المالكية في شمال شرق سوريا، يتهافت رجال ونساء وأطفال فور وصول أي شاحنة إلى مكبّ للنفايات، حيث يبحثون عن عبوات بلاستيكية لبيعها وثياب لارتدائها أو حتى بقايا طعام يسدّون بها جوعهم.



يرمي شابان الأكياس البلاستيكية السوداء من الشاحنة فيما يسارع الموجودون إلى استكشاف محتوياتها. ومن حولهم، يتصاعد دخان ناتج عن حرق كميات من النفايات في هذا المكب الضخم.



على الجهة المقابلة، يختلف المشهد تماماً، إذ يخرق هدير آلات استخراج النفط التقليدية الصمت السائد في المكان، ويجري العمل على قدم وساق في واحد من حقول النفط المتعددة التي تُعرف بها محافظة الحسكة.



بين الحين والآخر، تمرّ دوريات عسكرية تابعة للتحالف الدولي ترفع العلم الأمريكي على الطريق الإسفلتي الفاصل بين مكب النفايات وحقل النفط.



في المكب، تبحث عجوز تلف نفسها بشال من الصوف يقيها البرد بين أكوام النفايات المحترقة علها تجد ما يُمكن إنقاذه. وتجمع امرأة أخرى بقايا أرغفة خبز في كيس من القماش المهترئ علّقته على خاصرتها، وتتناول ثالثة من على الأرض ما تبقى في كيس معكرونة.



يبتسم طفل وكأنه حقق انتصاراً بعدما وجد بنطال جينز، بينما يجد أحدهم حذاء أسود اللون في علبة. وتستعين فتاة صغيرة بعصا حديدية خلال بحثها عن عبوات مشروبات غازية تضعها في كيس تحمله على كتفها. وكلما كانت الكمية أكبر كان المردود المالي من بيعها أفضل. تتردّد أم مصطفى، في الأربعينات من عمرها، إلى المكبّ بحثاً عن الطعام.



وتقول: «نجد أحياناً حبات برتقال أو تفاح في حالة جيدة، نأخذها لنأكلها. حتى الملابس نأخذها من المزبلة».



وتضيف «يلبس أولادي من المزبلة ويأكلون منها».



تبحث أم مصطفى وبناتها الخمس أيضاً عن عبوات بلاستيكية لبيعها، فيما يرعى زوجها وابنها مصطفى (17 عاماً) تسع أغنام تملكها العائلة. وتقول «ارتفعت الأسعار جراء الفوضى والأزمة... لا حلول أمامنا بسبب الفقر، بتنا مجبرين» على البحث في النفايات.



وعلى غرار كثيرين، تنتظر أم مصطفى وصول شاحنة محملة بالنفايات كونها تضم أحياناً «طعاماً جيداً».



وتقول «ننتظرها كل يوم لنأكل منها... وجدت اليوم بصلاً وتشيبس وبسكويت».

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