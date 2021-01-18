الإمارات تغيث نازحي الحديدة

المصدر: عدن - البيان

واصلت هيئة الهلال الأحمر، توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية للنازحين في مخيم العليلي بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ضمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات.

ووزّعت الهيئة مئات السلال الغذائية، على النازحين في المخيم الذين شردتهم ميليشيا الحوثي من مختلف مناطق الحديدة. بدورهم، أعرب النازحون عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على دعمها المستمر لهم وعلى المساعدات الغذائية التي تصلهم بشكل دوري، مؤكّدين أنّ هذه المساعدات الغذائية والتي تقدمها هيئة الهلال الأحمر، تخفف من معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب النزوح من مناطقهم جراء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي على مناطقهم واستهدافها مزارعهم.

وتستمر الفرق الإغاثية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية للنازحين والأسر الفقيرة، في إطار حملتها الإغاثية للعام الجاري لسكان الساحل الغربي.

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