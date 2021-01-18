العراق.. ضبط صواريخ وأسلحة في كركوك

المصدر: (بغداد - وكالات)

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، أمس، ضبط صواريخ مع منصتين لإطلاقها، إلى جانب أسلحة وقنابل، تعد من مخلفات تنظيم داعش، في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

وجاء في بيان، أنه، واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات، المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، من تنفيذ عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، موضحاً أنّه نتج عن العملية، ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ، و14 مدفعاً رشاشاً عيار 57، و6 صواريخ متوسطة.

كما تم العثور على 24 قنبرة هاون عيار 60 ملم، و55 حشوة قنابر، وتجهيزات عسكرية مختلفة. وأشار البيان، إلى أنّه تمّ العثور على كل تلك الأسلحة الخطيرة، داخل أحد المنازل الفارغة في قرية السدرة، التابعة لقضاء الدبس، موضحاً أنها من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

إلى ذلك، شددت القوات المسلحة العراقية، من الإجراءات الأمنية على الحدود مع سوريا. وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن هناك جهوداً حثيثة من القوات المسلحة، لمسك الحدود مع الجانب السوري.

وأضاف: «القوات الأمنية تعمل بجد ومثابرة، وهناك متابعة وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، بضرورة مسك الحدود، خاصة مع الجانب السوري»، مبيناً أنّ القوات الأمنية، تركز بعملياتها الاستباقية على مناطق شمال شرقي سوريا، مبرراً ذلك بأنّ تلك المناطق لا تحتوي على قوات نظامية تابعة للجيش السوري، وإنما يوجد فيها العديد من المجاميع الإرهابية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز