مصر.. حكم قضائي بمصادرة أموال 89 من قياديي الإخوان

المصدر: ا ف ب

قضت محكمة مصرية اليوم "الأحد" بمصادرة أموال 89 من قادة تنظيم الإخوان الذي صنفته السلطات المصرية منظمة إرهابية عام 2013.

وقال مسؤول قضائي إن "المحكمة قبلت الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها الى خزينة الدولة".

وبين من تمت مصادرة أموالهم بموجب هذا القرار، ورثة الرئيس السابق محمد مرسي، ومرشد الجماعة آنذاك محمد بديع، ونائب المرشد في ذلك الحين خيرت الشاطر.

والقياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون بعد أن تمت محاكمتهم بتهم عدة من بينها خصوصا "الانتماء الى جماعة إرهابية".

وشكلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بموجب قانون صدر عام 2018، بشأن "إدارة أموال المجموعات الإرهابية وأعضائها".

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