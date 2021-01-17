«خليفة الإنسانية» تلبي نداء سكان ديكسم في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

استجابت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لنداء سكان منطقة ديكسم الجبلية في محافظة ارخبيل سقطرى، وأرسلت قافلة من صهاريج المياه للمنطقة التي تعاني من الجفاف الشديد وندرة مياه الشرب النظيفة. وبُعيد تلقيها

نداء سكان منطقة ديكسم الجبلية والسياحية والتي تعاني من شح المياه، أرسلت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، الفرق إلى المنطقة إذ جابت المناطق المختلفة لتوفير احتياجات السكان من المياه النظيفة، والتخفيف من معاناة السكان نتيجة شح المياه، حيث أطلقت المؤسسة حملة لتوفير مياه الشرب النظيفة لكل سكان محافظة ارخبيل سقطرى، فضلاً عن المساعدات الغذائية والمشاريع الخدمية والتنموية.

وأعرب أهالي ديكسم، عن سعادتهم باستجابة مؤسّسة خليفة للأعمال الإنسانية لنداءاتهم، متقدمين بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة وأذرعها الإنسانية على الجهود الكبيرة التي يبذلونها ودورهم الإنساني السامي والنبيل في خدمة سكان الارخبيل.

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