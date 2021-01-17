سفارة الإمارات في موسكو تعزي في وفاة السفير الروسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعربت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة سفير روسيا الاتحادية لدى الإمارات وإلى الحكومة الروسية في وفاة سيرغي نيكولايفيتش كوزنتسوف المفاجئ.

وقالت السفارة الإماراتية في موسكو، عبر حسابها بتويتر، "تعرب سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة سفير روسيا الاتحادية لدى الإمارات والى الحكومة الروسية في وفاة سيرغي نيكولايفيتش كوزنتسوف المفاجئ، نحزن معكم ونسأل القدير أن ترقد روحه بسلام".

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