النقض المصرية تؤيد السجن المشدد 5 سنوات لـ 23 إخوانياً

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

رفضت محكمة النقض المصرية، أمس، الطعن المقدم من 23 متهماً من أنصار جماعة الإخوان بمحافظة دمياط المطلة على البحر المتوسط.

وأيدت المحكمة، السجن المشدد خمس سنوات للمتهمين ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة بعد تنفيذ العقوبة، بينما ألغت الغرامة الصادرة بحقهم.

وكانت محكمة جنايات دمياط، قضت بالسجن المشدد خمس سنوات لـ 23 متهماً بينهم قيادات بجماعة الإخوان بدمياط وغرامة 500 جنيه لكل منهم ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة بعد تنفيذ العقوبة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة الإخوان والتظاهر دون تصريح وقطع الطريق والتحريض على مؤسسات الدولة وحيازة مواد مفرقعة وحيازة لافتات تحريضية ضد الجيش والشرطة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز