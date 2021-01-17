السيسي: الخط الأحمر حقّق التوازن في ليبيا

المصدر: القاهرة - وكالات

شدّد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على أنّ الخط الأحمر الذي أعلنته مصر في ليبيا، هدف بالأساس لتحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية، مشيراً إلى أنّ وحدة المواقف من شأنها تمكين الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محدّدات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا.

وأكّد السيسي خلال استقباله، أمس، رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، بحضور، رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، ووزير الخارجية، سامح شكري، دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبراً يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول مناقشة تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية.

بدوره، ثمّن العسومي، دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الصعد، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، مشيراً إلى مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والممتدة لكافة نواحي الحياة في مصر. وأشار العسومي، إلى دور الرئيس في صون الأمن القومي العربي، والذي تجسّد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية في تناول مختلف القضايا العربية، لاسيّما الخطوط المعلنة من قبل تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، ما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر.

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