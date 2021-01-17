مبعوث أممي جديد لقيادة المسار السياسي في ليبيا

المصدر: نيويورك - وكالات

أعطى مجلس الأمن الدولي، الضوء الأخضر لتعيين ممثل الأمم المتحدة بلبنان، السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثاً جديداً إلى ليبيا. واقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اسم كوبيتش على مجلس الأمن، وستفرض عليه مهماته الجديدة تدعيم الوقف الهش لإطلاق النار في ليبيا وتأكيد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.إلى ذلك، أكّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تمسكها بإجراء الانتخابات العامة نهاية العام الجاري، معتمدة على الاجتماعات التي لم تتوقف للاستقرار على شكل المرحلة الانتقالية، مجدّدة تمسكها بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وأنّه أمر ثابت لها ومبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه. وقالت البعثة، إن اللجنة الاستشارية تأسست أخيراً بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، وأن مهمتها الرئيسية تتمثل في مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

دعم أولويات

وفيما دعا السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أعضاء اللجنة إلى وضع تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح الخاصة ببعض الأطراف الليبية والخارجية، شدّد السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، على أنّ المشاركين في اجتماع جنيف يملكون فرصة قيمة لدعم أولويات الشعب الليبي، والتوصل إلى مقترح للدفع بليبيا إلى الأمام لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام. كما أكّدت السفارة الفرنسية، أنّ السلطة التنفيذية الليبية الموحدة ضرورية للوصول بليبيا إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، معتبرة أنّ الوقت قد حان للاستجابة لرغبة الليبيين في التغيير والسيادة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز