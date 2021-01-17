ترامب يمنح محمد السادس وسام الاستحقاق

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لـ«تأثيره الإيجابي» في المشهد السياسي في الشرق الأوسط، مشيراً خصوصاً إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال البيت الأبيض إن ترامب قدم للملك محمد السادس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى قبل خمسة أيام من رحيله في مراسم خاصة في واشنطن حضرها سفير المملكة.

واستحدثت هذه الجائزة العسكرية لتكريم قادة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وكان منحها متوقفاً إلى أن قام ترامب بإحيائه. ومنح ترامب الوسام الشهر الماضي إلى رؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان أيضاً. وأوضح البيت الأبيض أن هذا الوسام يُمنح تكريماً لإتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمنَح إلا من قبل الرئيس.

وقال البيت الأبيض في بيان إن «الملك محمد السادس عمل على تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في المجالات كافة». وأضاف إن رؤيته وشجاعته وخصوصاً قراره استئناف العلاقات مع إسرائيل كان لها أثر إيجابي في المشهد السياسي بالشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ما يمثل بداية عهد جديد من الأمن والازدهار لبلدينا وللعالم. وشارك ديفيد شينكر كبير مسؤولي وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط مع المغرب في مؤتمر افتراضي حول الصحراء المغربية ركز على موقف ترامب. وقال بيان مشترك إن 40 دولة شاركت في المؤتمر وبينها 27 على مستوى وزاري.

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