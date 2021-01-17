«إفتاء مصر»: إدراج «حسم» على قوائم الإرهاب صفعة للإخوان

المصدر: القاهرة - وكالات

أكدت الإفتاء المصرية، أن إدراج واشنطن لحركة «حسم» الإخوانية على قوائم الإرهاب، بمثابة ضربة جديدة وصفعة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية. وأوضح مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان، أن إدراج وزارة الخارجية الأمريكية، لحركة حسم الإخوانية ضمن المنظمات الإرهابية، بمثابة ضربة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية وصفعة قوية للجماعة المحظورة.

وأكد مرصد الإفتاء، أن جماعة الإخوان وأخواتها من الجماعات والتنظيمات الإرهابية والحركات التابعة لها لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة للدين، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

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