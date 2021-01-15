الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو

المصدر: رويترز

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو 2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وكما أكد المرسوم إلى أن سيتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس 2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

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