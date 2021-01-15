المغرب: الحكم الذاتي في الصحراء هو "الإطار الواقعي الوحيد للحل"

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت الولايات المتحدة والمغرب مؤتمرا وزاريا، الجمعة، عبر تقنية الفيديو، بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هو "الإطار الواقعي الوحيد للحل .

وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو إشارة إلى حكمة خطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن الاجتماع يرسل إشارة مهمة إلى أن الاستقرار والسلام هو الخيار المنشود.

وقال وزير الخارجية المغربي: "هناك توجه جديد لدعم حل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.. الكثير من الدول بدأت بفتح قنصليات في مدينة العيون بالصحراء المغربية" وفق سكاي نيوز.

وأضاف: "برز زخم جديد لوضع حد للنزاع في الصحراء المغربية من خلال خطة الحكم الذاتي".

وأكد بوريطة على أن خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هو "الإطار الواقعي الوحيد للحل"، مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هدفه حماية وحدة أراضي بلدنا.

وشدد وزير الخارجية المغربي على أهمية الإعلان الأمريكي الذي أكد سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.

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