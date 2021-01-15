الإمارات تؤكد موقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء المغربية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال مؤتمر وزاري عبر تقنية الفيديو بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية: نؤكد على موقف دولة الإمارات الداعم لسيادة المغرب على الصحراء المغربية

وأضاف سموه " حرصنا على أن نكون في طلائع الدول الداعمة لموقف المغرب بشأن الصحراء.

ونظمت الولايات المتحدة والمغرب مؤتمرا وزاريا، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو، بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو إشارة إلى حكمة خطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

ومن ناحيته قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الاجتماع يرسل إشارة مهمة إلى أن الاستقرار والسلام هو الخيار المنشود.

وقال وزير الخارجية المغربي: "هناك توجه جديد لدعم حل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.. الكثير من الدول بدأت بفتح قنصليات في مدينة العيون بالصحراء المغربية".

وأضاف: "برز زخم جديد برز لوضع حد للنزاع في الصحراء المغربية من خلال خطة الحكم الذاتي".

وأكد بوريطة على أن خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هو "الإطار الواقعي الوحيد للحل"، مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هدفه حماية وحدة أراضي بلدنا.

وشدد وزير الخارجية المغربي على أهمية الإعلان الأمريكي الذي أكد سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.

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