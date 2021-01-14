السعودية وروسيا تبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي

المصدر: وام

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، العلاقات الثنائية بين البلدين ، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.

وتناول الجانبان – خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت اليوم بالعاصمة الروسية موسكو في اطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السعودي الى روسيا - تطوير التعاون في مختلف المجالات، ومنها استقرار أسواق الطاقة العالمية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية السعودي – في مؤتمر صحفي عقده الوزيران عقب جلسة المباحثات – أن المباحثات مع الجانب الروسي تناولت تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات وأهمها الاستثمار والتنمية وتبادل الخبرات التقنية، وذلك بناءً على الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى روسيا وزيارة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة.

وأوضح أن أهم هذه المجالات التعاون بين البلدين تحت مظلة أوبك+، والذي أسهم في استقرار أسواق الطاقة خلال الفترة الماضية العصيبة في عام 2020 والتي تأثرت بتبعات جائحة كورونا، وهذا التعاون أسهم أيضاً في حماية منظومة الاقتصاد العالمي.

وشدد وزير الخارجية السعودي على دعم الوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، متمثلا في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والذي يعد خطوة مهمة في فتح الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة.. مشيرا الى دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة، مؤكداً سموه أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تقوم بتعطيل الحلول السياسية كافة.

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