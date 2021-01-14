الميزانية الليبية الموحدة في غضون 10 أيام

المصدر: بنغازي، طرابلس-الحبيب الأسود

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة مراجع غيث، أطلع رئيس الوزراء عبدالله الثني، اليوم الخميس، على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام الجاري.

وقالت في بيان إن وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف قدم للثني تفاصيل اللقاء الذي جمع، أول من أمس، المعنيين بالشأن المالي والمصرفي في مدينة البريقة حول توحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021، وأضافت أن غيث قدم شرحاً مفصلاً عن الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزاً في أي من بنودها. وأكدت أن اللجنة الموحدة بدأت بالفعل في اجتماعاتها لإعداد الميزانية العامة للدولة والتي من المفترض أن تكون جاهزة خلال 10 أيام وأبدى رئيس مجلس الوزراء ترحيبه وتأييده لما بدر من اللجنة المختصة بما يعود بالنفع على المواطن بصفة عامة، وفق البيان.

وفي طرابلس، أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، أن اللجنة المالية المشتركة باشرت، أمس الأربعاء، اجتماعاتها لمناقشة آليات ومعايير إعداد الميزانية الموحدة وفقاً لقواعد ومبادئ إعداد الميزانية العامة.

في الأثناء، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن المدعي العام العسكري وعضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، أكد أن جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف في الـ 23 من أكتوبر الماضي جارٍ العمل على تنفيذها والتقيد بها، موضحاً أن بنود الاتفاق تتضمن إعادة إنتاج النفط وتصديره مراعاة لظروف كل الليبيين، وإعادة فتح الخطوط الجوية غربًا وشرقًا وجنوبًا، والبدء في تبادل المحتجزين بين الطرفين، حيث تم التبادل على ثلاث مراحل حتى الآن ولايزال التبادل مستمراً.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب سعد مغيب، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من كل أبناء الشعب الليبي دون استثناء، للمحافظة على وحدة ومقدرات ليبيا وسلامة الشعب.

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