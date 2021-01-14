السجن لـ 11 أردنياً متهمين بالارتباط بتنظيم داعش

المصدر: (عمّان - أ.ف.ب)

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس أحكاماً راوحت بين السجن خمسة أعوام و15 عاماً بحق 11 أردنياً متهمين بالارتباط بتنظيم داعش، دينوا بالتخطيط للقيام بـ«عمليات إرهابية» داخل المملكة.

وحكمت المحكمة في جلستها على المتهم الرئيس بالسجن 15 عاماً وعلى أربعة متهمين بالسجن 12 عاماً وثلاثة متهمين بالسجن خمسة أعوام وثلاثة متهمين آخرين فارين من وجه العدالة بالسجن تسعة أعوام.

ووجهت المحكمة إليهم تهماً منها «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية» و«محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية».

وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهمين جميعاً من «حملة الفكر المتشدد ومن المؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي»، وتمكن ثلاثة منهم عام 2019 من التوجه إلى أفغانستان للانضمام للتنظيم المتشدد.

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