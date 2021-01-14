مصادر لـ« البيان »: اتفاق نهائي لبدء إصلاح «صافر»

المصدر: (عدن- البيان )

أكدت مصادر حكومية يمنية لـ«البيان» أن الأمم المتحدة أبرمت اتفاقاً نهائياً مع ميليشيا الحوثي ينص على أن يبدأ خبراء المنظمة الدولية تقييم وصيانة خزان النفط العائم «صافر» من منتصف شهر فبراير المقبل، بعد طول مماطلة استمرت شهوراً، بهدف تقييم وضع الخزان، الذي يحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان صيانته وتفريغه أم أنه يحتاج إلى سحبه إلى أحد موانئ المنطقة لتفريغه، لتجنيب البلاد كارثة بيئية مدمرة في حال تسرب النفط من النقالة الراسية قبالة سواحل الحديدة إلى مياه البحر.

من جهة أخرى، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن اليوم الخميس جلسة خاصة باليمن يستمع خلالها لإحاطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، عن آخر تطورات الملف اليمني وجهود إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وذكر مكتب المبعوث الأممي أن غريفيث سيقدم إحاطة إلى المجلس عن آخر مستجدات الوضع في اليمن، ومن المتوقع أن يتناول المبعوث الأممي في إحاطته إلى الجهود المتصلة بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والمعروف باسم الإعلان المشترك، وتصاعد الخروقات في الحديدة، ونتائج جولته الأخيرة بشأن مباحثات الإعلان المشترك.

وكان المبعوث الأممي عقد الأسبوع الماضي لقاءات عدة مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، كما التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

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