مساعدات إماراتية للنازحين في الخوخة

المصدر: عدن - البيان

واصلت الفرق الإغاثية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الإنسانية، للنازحين في الساحل الغربي، في إطار الدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الجاري.

ووزعت الفرق الإغاثية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي مئات السلال الغذائية المتكاملة على النازحين في مخيم العليلي، بمديرية الخوخة جنوب الحديدة، للمساعدة في التخفيف من معاناتهم، حيث يعيشون في مخيمات النزوح منذ أن استغلت ميليشيا الحوثي الإيرانية الحرب في مناطقهم، حيث وفرت لهم هيئة الهلال المساعدات الغذائية الضرورية، ضمن خطة العمل الإغاثي للعام الجاري.

ووجه النازحون شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود الإنسانية الدائمة، التي يقدمها ذراعها الإنسانية المتمثلة بالهلال الأحمر الإماراتي لرفع المعاناة عن كاهلهم، وأكدوا أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لا تزال المنظمة الوحيدة التي تعمل في الجانب الإغاثي في الساحل الغربي، وتقدم الإغاثة والدعم للسكان والنازحين في مختلف مناطق وقرى الساحل الغربي وبشكل دوري.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدأت السبت الماضي توزيع المساعدات الإنسانية للعام الجاري لسكان ونازحي الساحل الغربي، لتخفيف من معاناتهم جراء الحرب، التي فرضتها ميليشيا الحوثي الإيرانية.

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