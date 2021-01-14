قضية اغتيال الحريري إلى الاستئناف

المصدر: (لاهاي - أ.ف.ب )

أعلن مدعو المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، تقديم استئناف في الحكم الصادر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، والذي برأ ثلاثة متهمين ودان واحداً.

وقال مكتب المدعي في بيان «أودع المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان نورمن فاريل إشعار استئناف أمام غرفة الاستئناف في المحكمة».

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قضت بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله ودين بالمشاركة في اغتيال الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون الى ميليشيات حزب الله وكانوا يحاكمون غيابياً.

وطلب المدعي العام في بيان «من غرفة الاستئناف الموافقة على الاستئناف وإدانة مَن هم موضوع هذا الاستئناف». وقال البيان إن المدعي العام على ثقة بأن غرفة الاستئناف ستعالج هذا الاستئناف بسرعة وعلى نحو شامل.

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