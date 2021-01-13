السعودية تلغي قرار خفض أجر العامل 40% في القطاع الخاص

المصدر: البيان الإلكتروني

ألغت المملكة العربية السعودية قرار خفض أجر العامل 40% في القطاع الخاص بسبب كورونا.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم، وفقاً لموقع "العربية"، انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273)، التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا.

وكانت الوزارة أصدرت، في أبريل 2020، قرار تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل عبر المادة 41 لدعم جهود الحكومة السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.

وسمحت المادة بمنح العامل إجازة بأجرة لمدة معينة، وإمكانية تخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40% ثم في حالة موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر، كما نصت المادة على أنه لا يحق للمنشأة التي لم تتأثر جراء الأوضاع الحالية الاستناد لأحكام المادة 41.

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