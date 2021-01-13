دعم إماراتي للارتقاء بقطاع التعليم في اليمن

المصدر: عدن - البيان

واصلت الإمارات دعم القطاعات الخدمية والإنتاجية في اليمن عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، حيث بدأت الهيئة توزيع الحقيبة والزي المدرسي ضمن الدعم المقدم من الإمارات للعام الجاري لسكان الساحل الغربي وبرنامج الدعم لقطاع التعليم.

حقائب مدرسية

ففي مديرية المخا، وزعت فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبحضور أمين عام المجلس المحلي بالمديرية ومدير مكتب التربية وأعضاء السلطة المحلية، 350 حقيبة و600 زي مدرسي للبنات و300 للبنين من الصفوف الأولى في مدرسة السلام بمنطقة الغرفي، حيث أكد أمين عام المجلس المحلي ألآنسي قاسم، أن الهيئة تعود مرة ثانية إلى مدرسة السلام بعدما قامت بترميمها قبل عام وتزويدها بالكراسي المدرسية.

حضور فعال

وأضاف: «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حاضرة في البرامج التنموية بالمخا، من خلال إعادة إصلاح وترميم المدارس أو توزيع المواد الغذائية والإيوائية، وإن هذا الدعم السخي من دولة السخاء والعطاء سيكون له أثره اجتماعياً وتنموياً»، فيما أشار مدير مكتب التربية والتعليم قاسم الشاذلي، إلى أن حصول الطلاب على الحقائب المدرسية مع مستلزماتها، يعد جانباً مهماً لاستمرارهم في التعليم.

بدورهم، عبر عدد من الطلاب عن فرحتهم بهذه المبادرة التي ستساعدهم على مواصلة التحصيل العلمي الذي هو عماد المستقبل حيث ان مدرستهم واحدة من ضمن تسع مدارس في مديرية المخا تولت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العام الماضي ترميمها وإعادة تأهيلها وتأثيثها.

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