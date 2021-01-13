قتلى وجرحى في ثلاث هجمات إرهابية جنوب الصومال

المصدر: (مقديشو - وكالات )

شن مسلّحون، أمس، ثلاث هجمات إرهابية، في جنوب الصومال شملت العاصمة مقديشو وولاية جوبلاند إضافة إلى بلدات حدودية مع كينيا.

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن الصومالية ومسلحين مجهولين، عقب شن المسلحين هجوماً عبر إطلاق نار على حاجز أمني بمديرية هيلوا في محافظة بنار بالعاصمة مقديشو. وأفادت وسائل إعلام صومالية بسقوط قتلى وجرحى من الجانبين خلال إطلاق النار على الحاجز والاشتباكات المسلّحة التي تلته دون تفاصيل.

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية شنت حملة عقب انتهاء الأحداث ألقت فيها القبض على المتورطين إلا أنها لم تفصح عن نتائج الحملة بعد. وأكدت المصادر الإعلامية أن الهدوء عاد إلى أحياء المديرية التي جرت فيها المواجهات بين المسلّحين وعناصر الأمن.

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