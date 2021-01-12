الإمارات تتطلع إلى عودة التهدئة بين السودان وإثيوبيا

المصدر: وام

أعربت دولة الإمارات عن تطلعها إلى تفادي التصعيد وعودة التهدئة بين جمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مبدية قلقها من تطورات الأوضاع بين البلدين الشقيقين حول منطقة الفشقة الحدودية، وأكدت على أهمية دورهما الرئيسي والفاعل في استقرار وازدهار إفريقيا والمنطقة.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إلى عمق ومتانة العلاقات التي تربط دولة الإمارات وكلا البلدين الشقيقين، مؤكدة على أهمية أن يعمل السودان وإثيوبيا معا لتغليب الحكمة وبدء الحوار ووقف أي أعمال من شأنها زيادة التوتر، ودعت إلى تغليب خطاب التعاون والشراكة بين البلدين الجارين وبما يلبي آمال وتطلعات شعبي البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

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