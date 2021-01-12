الإمارات ترحب بتصنيف أمريكا لميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

المصدر: (عواصم - البيان، وكالات)

رحبت دولة الإمارات بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب. وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة: «انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها، وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني، أشعل شرارة العنف والفوضى، وأدى إلى التدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن الشقيق».

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أن القرار يهدف إلى تعزيز «الردع ضد النشاطات الضارّة التي يقوم بها النظام الإيراني». وتضم القائمة السوداء الأمريكية ثلاثة قياديين حوثيين بينهم عبد الملك الحوثي..

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن تطلعها إلى أن يسهم التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها.

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الحوثي على القائمة الأمريكية السوداء

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