إضراب في البرلمان التونسي تنديداً بعنف «الإخوان»

المصدر: (تونس ـ البيان)

أعلنت النائبة عن الكتلة الديمقراطية لمجلس نواب الشعب التونسي سامية عبو، الدخول في إضراب جوع مفتوح بداية، وقالت إنها ستستمر فيه «إلى حين تحمّل رئيس المجلس راشد الغنوشي مسؤوليته وإصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه».

وقالت عبو في بيان للرأي العام إنه «على إثر ما جد من أحداث في مجلس نواب الشعب يوم 7 ديسمبر2020 مثلت صدمة للتونسيات والتونسيين داخل المجلس وخارجه، ووصمة عار في تاريخه، تمثلت في تعمد مجموعة من كتلة ائتلاف الكرامة ممارسة العنف الجسدي على نواب شعب سالت فيه الدماء».

كما أعلنت النائبة عن الكتلة الديمقراطية منيرة عياري، عن دخولها في إضراب جوع احتجاجاً على تبييض مجلس النواب للعنف وإصراره على رفض إدانة كتلة ائتلاف الكرامة في انتظار الالتحاق بزميلتها في نفس الكتلة.

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