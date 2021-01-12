باريس تتخوّف من عودة ظهور «داعش» في سوريا والعراق

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

أعربت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، عن قلقها من «عودة ظهور» تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، فيما تتواصل تعبئة العسكريين الفرنسيين ضمن تحالف دولي لمكافحته بقيادة الولايات المتحدة.

وأكدت الوزيرة في تصريح أدلت به لتحالف إعلامي يضم محطتي «فرانس إنتر» الإذاعية و«فرانس إنفو تي.في» التلفزيونية وصحيفة «لو موند»، أن «فرنسا تعتبر أن تنظيم داعش لا يزال موجوداً. حتى أنه يمكن الحديث عن شكل من أشكال عودة ظهور «داعش» في سوريا والعراق».

وقالت: «منذ سقوط بلدة الباغوز في وادي الفرات، حيث كان المعقل الأخير لتنظيم «داعش» الإرهابي، يمكن أن نلاحظ أن «داعش» تستعيد قوتها في سوريا»، حيث تبنى التنظيم هجوماً قتل فيه 39 عنصراً من قوات النظام في 30 ديسمبر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز