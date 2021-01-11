البحرين: تصنيف جماعة الحوثي منظمةً إرهابيةً يضع حداً للانتهاكات

المصدر: البيان الإلكتروني

رحبت مملكة البحرين بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي منظمةً إرهابيةً، موضحةً أنه يضع حداً للانتهاكات التي تمارسها الجماعة الإرهابية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، على موقعها الرسمي: "ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، ووضع قياداتها على قائمة الإرهاب".

ووصفت الوزارة الخطوة بأنها ضرورية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني الشقيق، ومواجهة إصرارها المستمر على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تنفيذاً لأجندة النظام الإيراني الذي يدعمها.

وأشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم ومحاربة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، مؤكدةً الأهمية البالغة لقرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمةً إرهابيةً.

ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه هذه الجماعة الإرهابية، بسبب ما ترتكبه من اعتداءات آثمة على الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، ومواصلتها عرقلة كل الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها وسلامة أراضيها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز