مقتل شرطي عراقي وإصابة 5 متظاهرين

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

أفادت مصادر طبية وأمنية عراقية أن أحد عناصر الشرطة العراقية قتل وأصيب 5 متظاهرين في موجة احتجاجات جديدة على خلفية اعتقال عدد من المتظاهرين وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي بغداد.

وأوضحت المصادر أن العشرات من المتظاهرين تجمعوا في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية وقاموا بإحراق الإطارات للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المتظاهرين المعتقلين، كما قاموا بقطع الطريق الرابط بين مدينتي الناصرية والجبايش، وجرت مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية مما تسبب بمقتل شرطي وإصابة 5 متظاهرين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز