تبون في ألمانيا لاستكمال العلاج

المصدر: (الجزائر - أ.ف.ب)

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، إلى ألمانيا لتلقي العلاج من مضاعفات تسبب بها «كوفيد 19» الذي سبق أن أصيب به، وفق ما أفاد التلفزيون العام. وتأتي هذه العودة إلى ألمانيا بعد أقل من أسبوعين من إقامة علاجية أولى في هذا البلد استمرت شهرين.

ولم تصدر أي معلومات عن فترة بقاء الرئيس الجزائري في ألمانيا لاستكمال علاجه. وكان تبون (75 عاماً) عاد من برلين في 29 ديسمبر بعد تلقيه العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به في أكتوبر وتمضيته فترة نقاهة. وعرض التلفزيون العام مشاهد للرئيس الجزائري في صالون الشرف في قاعدة بوفاريك الجوية، حيث كان في وداعه مسؤولون كبار.

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