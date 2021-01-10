«خليفة الإنسانية» تعيد تأهيل شوارع قلنسية في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

واصلت دولة الإمارات دعمها لسكان محافظة أرخبيل سقطرى في مختلف المجالات الإغاثي منها والخدمي. وقامت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، بترميم وتعديل وردم العديد من الشوارع الترابية الرئيسية الداخلية لمدينة قلنسية، وشق طريق يؤدي إلى منطقة شعره أقصى الجنوب الغربي من المدينة. وأشار المشرف التنفيدي للمشروع، سالم الدعرهي، إلى أنّ عملية الردم والتعديل والشق، تأتي ضمن العديد من المشاريع للمؤسسة في العديد من المناطق والقرى، للتخفيف من معاناة السكان في هذه الطرق الشاقة، مبيّناً أنّ المشروع يشمل ردم الشوارع الترابية الرئيسية لمدينة قلنسية، التي تعتبر ثاني أكبر المدن في أرخبيل سقطرى بعد العاصمة حديبوه.

بدوره، أكّد معرف مركز قلنسية، مبارك سالم، أنّ المدينة شهدت العديد من أوجه الدعم الإماراتية في مختلف القطاعات، لافتاً إلى عمليات الردم والتعديل لشوارع تساعد في تسهيل الحركة المرورية. وكشف سالم، عن أنّ هناك مشاريع خدمية أخرى سيتم الانتهاء من العمل فيها في الأشهر المقبلة. وثمّن سكان مدينة قلنسية، العمل الذي أسهم في تحسين المنظر الجمالي لشوارع المدينة، متقدمين بالشكر والتقدير لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وجهودها الخيرية والخدمية التي عملت على تنمية الجزيرة والارتقاء بها نحو الأفضل.

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