صفقة تطيح بوزير النقل الجزائري

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

أنهى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، مهام وزير النقل لزهر هاني، وفق ما جاء في بيان للحكومة الجزائرية، أمس.

وأوضح البيان، أنّ هذا القرار جاء بعد شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في عملية لاستيراد لوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الجزائري. إلى ذلك، كشف مصدر موثوق، أنّ تبون سيعود قريباً إلى ألمانيا، لمتابعة العلاج أو إجراء عملية جراحية طفيفة، إن استدعى الأمر ذلك.

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