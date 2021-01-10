قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في الصومال

المصدر: مقديشو - وكالات

سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم شنته حركة الشباب الإرهابية على قاعدة لقوات حفظ السلام الأفريقية وسط الصومال. ووفق تقارير إعلامية صومالية، فإن مسلحين من «الشباب» الإرهابية هاجموا القاعدة المتواجدة في بلدة جللقسي بمحافظة هيران. وقال سكان محليون، إنه عقب الهجوم اندلع قتال عنيف بين القوات الجيبوتية العاملة ضمن «أميسوم» وميليشيات الشباب الإرهابية استمر لفترة محدودة. واستخدم الطرفان، أنواع الأسلحة المختلفة الخفيفة والثقيلة، قبل أن يسقط قتلى وجرحى دون تحديد هوياتهم، ما دفع الإرهابيين للابتعاد عن القاعدة، وفقاً للسكان.

ونقلت مواقع إخبارية، بياناً عن حركة الشباب الإرهابية تزعم فيه مقتل ضابط وجرح ثلاثة جنود خلال الهجوم ونقلهم من مطار مدينة جللقسي لتلقي العلاج خارج المدينة دون إعلان الوجهة. ولم تعلق السلطات الأمنية الصومالية على الهجوم حتى الآن وكذلك قيادة بعثة حفظ السلام الأفريقية المعروفة بـ«أميسوم». من ناحية أخرى، أحرقت القوات الصومالية الخاصة (دنب)، سيارة مفخخة بمواد متفجرة كانت عناصر من حركة الشباب الإرهابية تجهزها في توراتور بمحافظة شبيلى السفلى بولاية جنوب غرب الصومال.

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