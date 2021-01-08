أكبر عصابة للسطو المسلح بالموصل في قبضة الأمن العراقي

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على أكبر عصابة للسطو المسلح في مدينة الموصل.

وذكرت الخلية في بيان أن قوة مشتركة من مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، تمكنت من إلقاء القبض على أكبر عصابة للسطو المسلح، والذين نفذوا عدداً من عمليات السطو المسلح على محلات داخل مدينة الموصل، حيث تم القبض على أفراد العصابة وضبطت بحوزتهم جزءاً من الأموال المسروقة وأسلحة.

وأضافت، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وتوقيفهم، مشيرة إلى أنه تم القبض عليهم في عدد من مناطق الجانبين الأيمن والأيسر لمدينة الموصل.

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