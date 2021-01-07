الحبس وغرامات لـ 74 مخالفاً لإجراءات «كورونا» في البحرين

المصدر: المنامة- بنا

أكد رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة في البحرين، أن المحكمة أصدرت أحكاماً اليوم، الخميس، بمعاقبة 74 متهماً خالفوا القرارات والتدابير الاحترازية، لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد، تفاوتت بين الحبس ثلاثة أشهر، والغرامات، التي تراوحت بين ألف إلى ألفي دينار، بما مجموعه 99 ألف دينار، فضلاً عن إبعاد أجنبي عن البلاد.

وكانت النيابة العامة تلقت 45 بلاغاً من عدة إدارات أمنية بوزارة الداخلية، وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، في فترات مختلفة، حول مخالفة القرارات الوزارية الصادرة بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال التجارية، بوضع كمامات الوجه الوقائية، وتدابير التباعد الاجتماعي، وحظر التجمع في الطرق والشوارع والميادين العامة لأكثر من خمسة أشخاص، والاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في محال الحلاقة والتجميل والمطاعم والمقاهي، والمنشآت التي تحتوي على برك وحمامات سباحة، والدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي للأندية الصحية والأكاديميات الرياضية، والملاعب الخارجية، المفروضة لاحتواء ومنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وعليه، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، والتي أصدرت أحكامها المتقدمة.

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