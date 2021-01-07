العراق وأمريكا.. مباحثات لتعزيز السلام في المنطقة

المصدر: بغداد - وكالات

أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، مباحثات مع سفير الولايات المتحدة في بغداد ماثيو تولر، تناولت العمل على تخفيف التوترات في المنطقة ورفض التصعيد ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أنه جرى بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين، وبما يحقق المصالح المشتركة إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في البلد.

ووفق البيان، جرى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم تأكيد أهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة، واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات.

أمنياً، ألقت السلطات القبض على إرهابي في بغداد.

وذكرت وكالة الاستخبارات، العاملة بوزارة الداخلية، في بيان، أنه استناداً لمعلومات استخباراتية تفيد بوجود أحد الإرهابيين ضمن عصابات داعش بقواطع المسؤولية، حيث تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الإرهابين في منطقة سويب بمحافظة بغداد، لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والمكنى أبو طلحة.

وأضافت أنه من خلال التحقيقات الأولية عنه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية وتهجير المواطنين العراقيين في محافظة نينوى قبل عمليات التحرير.

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