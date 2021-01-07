السفارة السعودية بأمريكا تدعو رعاياها للالتزام بحظر التجول في واشنطن

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

دعت السفارة السعودية بأمريكا رعايا المملكة المتواجدين في واشنطن بالالتزام بحظر التجول من الساعه 6م اليوم وحتى الساعة 6 من صباح الغد.

جاء ذلك في تغريدة للسفارة، قالت فيها: تود السفارة التأكيد على المواطنين المتواجدين في واشنطن بالالتزام بحظر التجول من الساعه 6م اليوم وحتى الساعة 6 من صباح الغد، واتباع تعليمات السلطات المحلية، وعدم الحضور إلى واشنطن خلال هذه الفترة لمن هم خارجها، والاتصال على أرقام الطوارىء المذكورة في موقع السفارة في الحالات الطارئة.

كلمات دالة:
  • السفارة السعودية،
  • أمريكا
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