السفارة السعودية بأمريكا تدعو رعاياها للالتزام بحظر التجول في واشنطن
دعت السفارة السعودية بأمريكا رعايا المملكة المتواجدين في واشنطن بالالتزام بحظر التجول من الساعه 6م اليوم وحتى الساعة 6 من صباح الغد.
جاء ذلك في تغريدة للسفارة، قالت فيها: تود السفارة التأكيد على المواطنين المتواجدين في واشنطن بالالتزام بحظر التجول من الساعه 6م اليوم وحتى الساعة 6 من صباح الغد، واتباع تعليمات السلطات المحلية، وعدم الحضور إلى واشنطن خلال هذه الفترة لمن هم خارجها، والاتصال على أرقام الطوارىء المذكورة في موقع السفارة في الحالات الطارئة.
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