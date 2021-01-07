نزوح جماعي جراء اشتباكات في الرقة

المصدر: (دمشق - وكالات)

تجددت يوم أمس اشتباكات بين ميليشيات تركية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بريف الرقة الشمالي أدى إلى نزوح جماعي.

وذكرت مصادر أن الاشتباكات شملت محيط قرية المعلك بريف الرقة الشمالي وتسببت بتهجير عشرات المدنيين من منازلهم في منطقة الاشتباكات جراء القصف العشوائي المتبادل، إضافة إلى وقوع دمار كبير في المنازل والممتلكات والمرافق العامة.

من جهة أخرى، ذكر مدير عام كهرباء الحسكة أنور عكلة أن قوات الاحتلال التركي اعتدت صباحاً بقذائف الهاون على محيط ناحية تل تمر، حيث سقطت قذائف عدة في محطة كهرباء تل تمر (تبعد 2 كيلو متر شمال تل تمر) جانب مجمع المباقر، ما أدى إلى خروجها من الخدمة.

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