تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في العراق

المصدر: (بغداد - وكالات)

حذّر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، أمس، من مغبة اندلاع حرب أهلية في البلاد، التي مزّقتها الحروب في العقود الأخيرة.وقال عناد في تصريحات صحافية إن استهداف المنطقة الخضراء، وسط بغداد، والبعثات الدبلوماسية قد يجر البلاد إلى حرب أهلية يكون العراقيون ضحيتها، داعياً القادة السياسيين إلى وضع مصلحة البلاد أولاً. وأضاف: «ما زلنا بحاجة للتحالف الدولي لدعم الجيش العراقي»، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لتأمين البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقي الصواريخ.

وتابع: «إن هناك من يريد جرنا لصدام مسلّح ولن نسمح بذلك، وإن الجيش العراقي يواجه تحديات كبيرة أهمها ملاحقة فلول داعش ونقصُ التدريب وضعف جهاز الاستخبارات».

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