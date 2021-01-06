تطورات إيجابية بمفاوضات سد النهضة

المصدر: (أديس أبابا- وكالات)

أكدت أديس أبابا، أمس، وجود تباينات مع مصر والسودان حول دور الخبراء الأفارقة، بمفاوضات سد النهضة، ولكنها كشفت عن تطور إيجابي بالمحادثات. وقال الناطق باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن الخبراء الأفارقة قدموا وثيقة تتعلق بطريقة التفاوض المقبلة وإن بلاده قبلت بها.

وأكد أن «بلاده ترى أن يكون دور الخبراء محتكماً للمبادئ بمعنى أنه يمكن للخبراء تقديم الأفكار والاقتراحات، ولكن يجب أن يكون من يقرر في هذه الاقتراحات الدول الثلاث ولا تفرض عليهم». وأضاف إن «السودان يميل إلى منح الخبراء القرار وهذا ما لم تقبله إثيوبيا ومصر».

وتابع مفتي: «ما زالت المشاورات جارية للخبراء الأفارقة لبحث جميع نقاط الاختلاف والتوافق منذ بدأ التفاوض، بهدف تقديم تقرير للوزراء الثلاثة في اجتماعهم الأحد المقبل».

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