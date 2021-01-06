بومبيو يوقع قرار شطب السودان من «الإرهاب»

المصدر: (واشنطن، الخرطوم - وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، أنّه وقع على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال في تغريدة عبر تويتر: «بعد أشهر من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان تعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم».

يأتي هذا في وقت من المرتقب أن يصل إلى الخرطوم، اليوم الأربعاء، وزير الخزانة الأمريكية استيقن منوتشن، على رأس وفد في زيارة للسودان تستغرق يوماً واحداً.

وقالت مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية مها أيوب،في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن المسؤول الأمريكي سيعقد لقاءات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة ود.عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء وعدد آخر من المسؤولين، وسيتم خلالها مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة إلى السودان وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.يشار إلى أن زيارة وزير الخزانة للبلاد تأتي في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل زيارة عدد من دول المنطقة.

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