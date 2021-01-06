برهم صالح: العراق أمام تحديات جسيمة

المصدر: (بغداد - وكالات)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، أن بلاده أمام تحديات جسيمة واستحقاقات مهمة وأبرزها الانتخابات المبكرة. وقال إن العراق أمامه تحديات واستحقاقات مهمة، وأبرزها الانتخابات المبكرة، بعيداً عن التزوير. وأضاف أن من أبرز القضايا حالياً، الشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت.

وأوضح أن هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم، فلا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة، ولن تستقيم أوضاع البلد من دون أن يكون شعبه سيد نفسه بعيداً عن أي وصاية أو تدخل خارجي.

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