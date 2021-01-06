القوات الأمريكية تنقل 60 إرهابياً إلى قاعدته في التنف

المصدر: (دمشق - سانا)

نقلت القوات الأمريكية، أمس، عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش من عدة سجون في محافظة الحسكة إلى قاعدتها في التنف على الحدود السورية الأردنية.

وذكرت مصادر أن القوات الأمريكية نقلت 10 من عناصر داعش المحتجزين بسجن كامب البلغار شرق مدينة الشدادي و50 إرهابياً من سجن الثانوية الصناعية في الحسكة إلى القاعدة الأمريكية داخل مدينة الشدادي عبر سيارات مصفحة وحراسة مشددة. وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل الإرهابيين في وقت لاحق من الشدادي عبر حوامة إلى القاعدة الأمريكية بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز