السعودية تحدد قواعد الممنوع والمسموح الخاصة بتجاوز المركبات

المصدر: البيان الإلكتروني

حدد المرور السعودي مجموعة من القواعد الخاصة بتجاوز المركبات.

وأكد المرور أن معرفة قائديّ المركبات بالقواعد المتعلقة بالتجاوز على الطرق؛ تسهم في تعزيز السلامة المرورية، والوقاية من الحوادث على الطريق.

وتشمل قواعد تجاوز المركبات على الطرق، وفق حساب «المرور السعودي» عبر تويتر، ما يلي:

الطريق المقسم إلى مسارين:

التجاوز يكون من اليسار دائمًا، مع وجود متسع كافٍ لذلك.

التأكد من إمكانية إجراء التجاوز بدون خطر

أن يكون الطريق مكشوفًا وخاليًّا من مركبات أخرى.

عدم التجاوز فيما يلي:

المرتفعات عير المكشوفة ومنعطفات الطرق

المنحنيات الحادة وعند ممرات المشاة

الجسور المحدبة وعند وجود إشارة أو خطوط ذات دلالة تمنع ذلك.

بالنسبة لقائد المركبة المُراد تجاوزها عليه مراعاة التالي:

عدم زيادة سرعة مركبته وأن يلتزم أقصى اليمين.

أن يعطي إشارة السماح لقائد المركبة التي تريد اجتيازه

يسمح بالتجاوز من يمين المركبة في الحالات التالية:

إذا أعطى قائدها الإشارة أن ينوي الانعطاف إلى اليسار

إذا كان الطريق مقسمًا لأكثر من مسارين في اتجاه واحد.

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