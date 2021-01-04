السيسي: أسعدني ما رأيته من إنجاز الأيادي المصرية

المصدر: البيان الإلطتروني

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مؤكداً سعادته بما رآه من إنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال السيسي في حسابه على تويتر "تفقدت اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، ولقد أسعدني ما رأيته من إنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي".

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح صباح اليوم، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأضاف أن السيسي اطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما نفذته الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك أثناء تفقده الجناح الحكومي الذي ضمّ وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، إضافة للبنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.

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