الميليشيا تواصل نهب ممتلكات مسؤولين في الحكومة

المصدر: عدن - البيان

اقتحمت ميليشيا الحوثي، شقة وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، حسين عبد الرحمن، ونهبت كل محتوياتها. وذكر مصدر مقرّب من الوزير لـ «البيان»، أنّ الشقة التي كان الوزير وعائلته يقطنونها في صنعاء قبل مغادرتهم المدينة عقب الانقلاب، تعرّضت للاقتحام والنهب الكامل من قبل عناصر ميليشيا الحوثي. يذكر أن ميليشيا الحوثي سبق واقتحمت واستولت على منازل كل المسؤولين في الحكومة اليمنية وأعضاء البرلمان وكل المعارضين للانقلاب الحوثي. كما أصدرت الميليشيا أحكاماً بالإعدام على أكثر من 100 من المسؤولين والبرلمانيين والمعارضين، فضلاً عن قيامها باعتقال واختطاف الآلاف من الناشطين والصحافيين والمدنيين واتخاذهم دروعاً بشرية لحماية مواقعها العسكرية ومنازل قادتها. كما قامت الميليشيا بتبادل الكثير ممن اختطفتهم من المدنيين، بعناصر من مقاتليها الأسرى لدى القوات الحكومية.

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